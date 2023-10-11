Салат «Минус 5 кг» — без майонеза: смешиваем кусочки грудки с кукурузой, сыром и луком (вкусно и быстро)

Тот, кто выбрал белковую пищу для своего рациона, оценит этот вкусный салат с грудкой. Он готовится без майонеза, хорошо насыщает, при этом не оставляет чувства тяжести.

Закуска нравится не только женщинам, мужчины тоже ее обожают. Так что готовьте салат на всю семью сразу.

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Ингредиенты: вареная грудка, банка кукурузы, сыр, сметана, горчица, перец.

Измельчаем необходимые ингредиенты, смешиваем с кукурузой, перчим и солим по вкусу, если нужно.

Делаем соус из сметаны и горчицы и приправляем им состав. Салатик готов!

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».