Готовим удивительно нежную шарлотку на 2 яблоках и стакане кефира: обожаем ее за простоту

Захотелось чего-то вкусного, домашнего и теплого? Тогда шарлотка - то, что вам нужно! И не стоит переживать за свои кулинарные способности. Этот вкусный пирог получается у всех удачно!

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Ингредиенты: два яблока, два яйца, один стакан муки, половина стакана сахарного песка, один стакан кефира, половина чайной ложечки разрыхлителя.

Яйца и сахар смешаем в одной посуде и хорошенько взобьем. Далее потихоньку введем в состав кефир и просеем муку, добавим разрыхлитель.

Яблоки очистим и нарежем на тонкие дольки. Смажем форму маслом и разложим по дну кусочки яблочек.

Сверху выложим тесто и отправим в духовку запекаться. Печь прогреваем заранее, готовим до румяности, проверяем деревянной палочкой готовность.

Источник: lafoy.ru