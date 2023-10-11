Как приготовить вкуснейшую аджику: никто не верит, что она из кабачков

То, что эта аджика сделана из кабачков никто не верит, вкус у нее мощный, яркий, обалденный. Вызывает эта заготовка обычно только восторг.

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Ингредиенты: 3 килограмма кабачков, 500 граммов морковки, 5 головок чеснока, 1,5 килограмма томатов, 2,5 стол. ложки красного молотого перца, 100 граммов сахарного песка, 2 стол. ложки соли, 200 граммов рафинированного масла.

Прокручиваем все овощи в мясорубке, смешиваем, кладем соль, сахар, масло.

Варим на среднем огне 40 минут. Не забываем помешивать.

Приправляем перцем, готовим еще 10 минут.

Раскладываем в стерильные теплые банки и закатываем. Переворачиваем донышком кверху, укутываем до остывания шубой.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»