Как сделать нереально нежные сырники без манки и муки: с тающим секретиком внутри (рецепт Ивлева)

Тот, кто не хочет забивать свой желудок мукой и отказывается есть лишние калории, наверняка оценит этот рецепт сырников от шеф-повара Константина Ивлева.

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Рецепт простой, легкий, без лишнего жира. Внутрь сырников шеф кладет секретный ингредиент - мармелад в виде лимонных долек. Он тает при приготовлении внутри и делает сырники невероятно аппетитными.

Творог разомните, вбейте в него 1 яйцо, насыпьте чуть сахара, посолите, размешайте и перетрите. Мармелад нарежьте на маленькие кусочки. Введите в состав, размешайте.

Вылепите сырники, обваляйте в муке, чтобы они остались сочными и держали форму. Пожарьте с двух сторон на умеренном огне на небольшом количестве масла. Далее запеките в духовке в течение 5 минут на 180 градусах.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.