Сырники больше не делаем: берем творог и яблоки — получается вкуснятина

Оладушки с яблоками. Фото: соцсети

Как сделать фирменное тесто.

Если вам надоели сырники — попробуйте новый рецепт с творогом. Это не менее вкусно и быстро в приготовлении.

Разбейте в отдельной миске два яйца, добавьте две столовые ложки сахара, щепотку соли и взбейте венчиком.

Далее вливаем 100 миллиграмм кефира, одну чайную ложку соды, 200 грамм творога и столько же муки. Замешиваем тесто.

Теперь почистите два яблока и порежьте кубиком. Обжарьте на оливковом масле и смешайте их с тестом.

Сформируйте так называемые сырники и обжаривайте на сковородке с двух сторон до готовности.

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