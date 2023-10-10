Сырники больше не делаем: берем творог и яблоки — получается вкуснятина

Если вам надоели сырники — попробуйте новый рецепт с творогом. Это не менее вкусно и быстро в приготовлении.
Разбейте в отдельной миске два яйца, добавьте две столовые ложки сахара, щепотку соли и взбейте венчиком.
Далее вливаем 100 миллиграмм кефира, одну чайную ложку соды, 200 грамм творога и столько же муки. Замешиваем тесто.
Теперь почистите два яблока и порежьте кубиком. Обжарьте на оливковом масле и смешайте их с тестом.
Сформируйте так называемые сырники и обжаривайте на сковородке с двух сторон до готовности.
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