Сырники больше не делаем: берем творог и яблоки — получается вкуснятина

Если вам надоели сырники — попробуйте новый рецепт с творогом. Это не менее вкусно и быстро в приготовлении.

Разбейте в отдельной миске два яйца, добавьте две столовые ложки сахара, щепотку соли и взбейте венчиком.

Далее вливаем 100 миллиграмм кефира, одну чайную ложку соды, 200 грамм творога и столько же муки. Замешиваем тесто.