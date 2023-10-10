Идеальная шарлотка на кефире за 10 минут: любим этот рецепт за простоту — тесто тающее, воздушное

Нежнейшая шарлотка получается из самого простого набора ингредиентов. Она тает во рту, тесто - волшебно воздушное.

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Ингредиенты: 250 миллилитров кефира, 3 яблока, 400 граммов пшеничной муки, 3 куриных яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 150 граммов сахарного песка, 0,5 чайной ложечки молотой корицы, ванилин на кончике ножа, 1 столовая ложка сахарной пудры, 10 граммов сливочного масла.

Нарезаем на кубики яблоки. Взбиваем яйца и смешиваем с кефиром, вводим постепенно муку, разрыхлитель, замешиваем. Также вносим в состав сахарный песок, ванили и порезанные яблоки.

Выливаем тесто в смазанную кулинарную форму, разравниваем, посыпаем корицей. Выпекаем 30 минут, прогрев заранее печь до 180 градусов. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.