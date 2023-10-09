Это домашнее печенье на детской молочной смеси самое вкусное: нежное, легкое, тает во рту — рецепт очень простой

Попробуйте испечь для своих маленьких гурманов печенье на детской сухой молочной смеси. Легкое, нежное и тающее во рту, оно понравится всем без исключения.
Вам понадобится: детская сухая смесь – 200 г, масло сливочное – 100 г, сахар – 100 г, вода – 200 мл, мука – 250 г, яйцо – 1 шт., изюм – 50 г, сода – щепотка.
Готовим печенье так: яйцо растереть с сахаром до однородности, добавить растопленное масло и перемешать. Затем добавить воду и еще раз перемешать. Всыпать смесь и оставить на 5 минут. Добавить муку и гашеную соду. Перемешать и в последнюю очередь добавить изюм, предварительно замоченный в кипятке. Тесто отправить на 15 мин в морозилку, затем раскатать в пласт и вырезать фигурные печенья. Готовить в духовке при 180 градусах 15-20 минут.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»