Баклажаны в майонезе со вкусом грибов: едим вместо мяса (любимая зимняя заготовка)

Даже те, кто не очень любит баклажаны, станут уплетать эту закуску за обе щеки. Она имеет нереальный вкус, похожий на грибы и мясо одновременно.

Учтите, что готовить надо сразу много, на зиму может не хватить!

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Ингредиенты: 5 кг баклажанов, 800 г майонеза, 1 пачка приправы для грибов, 1,5 кг лука-репки.

Баклажаны нарезать на кубики, отварить в воде пять минут после закипания. Откинуть на сито, чуть придавить ложкой, чтобы стекла вода. Далее обжарить на подсолнечном масле без запаха.

Лук нашинковать и пожарить на отдельной сковороде в масле. Далее смешать ингредиенты, заправить майонезом и приправой, попробовать. Если нужна соль, то добавить.

Разложить по стерильным поллитровым баночкам. Стерилизовать 30 минут, потом закатать стерильными крышками.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»