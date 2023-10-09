Улетный салат на зиму из кабачков и перца в томате: баночка за раз проглатывается

Эта закуска из кабачков, перца и томатов станет одной из самых ваших любимых. Она дополнит любое блюдо, спасет, когда захочется перекусить, отлично подойдет к праздничному столу и для красивого ужина.

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Рецепт проверенный и очень удачный.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 килограмма

Красный сладкий перец — 6 стручков

Горький перец — 1 стручок

Чеснок — 2 головки

Помидоры — 500 граммов

Рафинированное масло — 200 миллилитров

Уксус 9% — 100 миллилитров

Сахар — 100 граммов

Соль (по вкусу, примерно столовая ложка)

Кабачки нарезаем как нравится. Два вида перца, чеснок и помидоры пропускаем через мясорубку. Добавляем масло, сахар, соль и уксус. Варим пять минут и кидаем кусочки кабачков.

Перемешиваем и готовим еще 20 минут после закипания. Раскладываем по стерильным баночкам и закатываем.

Переворачиваем, укутываем, убираем на хранение в погреб или холодильник.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»