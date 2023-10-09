Как приготовить вкусные сырники без капли масла: запекаем в духовке — сама нежность

Не стоит себе отказывать в удовольствии полакомиться сырниками, даже если заботитесь о своей фигуре. Этот рецепт позволяет их приготовить без капли масла, при этом получаются они очень нежными и вкусными. Обязательно испытайте этот рецепт!

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Ингредиенты: 500 граммов творога, 2 яйца, 5 столовых ложек муки, 5 столовых ложек сахара.

Просейте муку, смешайте все ингредиенты до однородности. Сформируйте влажными руками сырники, выложите на противень, застеленный кулинарной бумагой.

Выпекайте двадцать минут в духовке на 180 градусах. Посередине процесса переверните, чтобы сырники пропеклись равномерно.

Источник: lafoy.ru