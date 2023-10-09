2 яблока, 2 яйца, стакан кефира: рецепт любимой шарлотки с нежным тестом (даже ребенок справится)

Быструю и вкусную шарлотку на кефире можно приготовить в два счета на сковороде. Если к вам вдруг нагрянули гости, этот рецепт выручит вас.

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Ингредиенты: яблоки – 2 шт., яйца – 2 шт., мука – 1 стакан, сахарный песок – 1/2 стакана, кефир – 1 стакан, разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Взбейте яйца и сахар, влейте кефир, добавьте просеянную муку и разрыхлитель.

Смажьте сковороду маслом, выложите яблочные дольки, залейте жидким тестом.

Готовьте минут 20 на низких температурах, прикрыв крышкой на плите. Далее нежно переверните при помощи плоской тарелки или крышки. Выпекайте еще 7-10 минут.

Источник: lafoy.ru