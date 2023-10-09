Приготовим те самые турецкие лепешки гезлеме (дают в отелях): в начинку творог и сыр — слюнки текут

Тот, кто хоть раз был в Турции, никогда не забудет вкус их волшебных лепешек гезлеме. Такие тоненькие, нежные, маслянистые, с сочной начинкой внутри, они так и просятся в рот!

На самом деле каждый из нас может их приготовить дома из самого элементарного набора продуктов.

Поверьте, это не составит труда! Ингредиенты в гезлеме используются самые простые. Мы в начинку положим творог и сыр, а вы можете сделать ее на свой вкус.

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Ингредиенты: 650 г муки, 400 мл кипятка, 2 стол. ложки рафинированного масла, 1 ч. ложка соли. Для начинки: 400 г творога, 200 г сыра, соль и перец по вкусу.

Закипятите воду, киньте в нее соль, масло, перемешайте. Добавьте в кипяток просеянную муку, замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 20 минут.

В это время смешайте творог с сыром, зеленью и солью. Тесто разделите на одинаковые части (примерно по 85 граммов), тонко раскатайте в лепешки.

На половину выложите 2-3 столовые ложки начинки, прищипните края, отрежьте лишнее.

Жарьте на сухой сковороде с двух сторон. Обильно смажьте готовые гезлеме сливочным маслом.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть?»