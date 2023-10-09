Вместо теста пюре из картошки: готовим нереально вкусные картофельные пирожки — начинка любая (ягоды, капуста, фарш)

Попробуйте приготовить необычное блюдо, в котором вместо теста — картофельное пюре. Эти пирожки понравятся и большим, и маленьким гурманам.
Начинка может быть любой — ягоды, капуста, фарш, тыква, яйца. Словом, все, что вы любите.
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Вам понадобится: картофель – 1 кг, яйцо – 1 шт., мука – 3 – 4 ст. л., растительное масло – для жарки, соль – по вкусу, начинка – по вкусу.
Готовим картофельные пирожки так: очищенный картофель отвариваем до готовности, делаем пюре и немного его остужаем. Затем добавляем в него яйцо, муку, солим и перемешиваем.
Насыпаем на тарелку ровным слоем муку и выкладываем на нее немного картофельной массы. Придаем картофелю форму лепешки и в центр выкладываем начинку. Подворачиваем края и заворачиваем начинку, формируя пирожок.
Жарим пирожки на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»