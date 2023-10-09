Вместо теста пюре из картошки: готовим нереально вкусные картофельные пирожки — начинка любая (ягоды, капуста, фарш)

Готовим картофельные пирожки так: очищенный картофель отвариваем до готовности, делаем пюре и немного его остужаем. Затем добавляем в него яйцо, муку, солим и перемешиваем.

Насыпаем на тарелку ровным слоем муку и выкладываем на нее немного картофельной массы. Придаем картофелю форму лепешки и в центр выкладываем начинку. Подворачиваем края и заворачиваем начинку, формируя пирожок.

Жарим пирожки на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»