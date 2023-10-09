Ленивая шарлотка на сковороде из 2 яблок: даже молоко не требуется (удачный состав)

Вам даже не придется включать духовку, чтобы испечь эту чудесную шарлотку из двух яблок. Пирог нежный, быстрый, легкий, с приятной кислинкой.

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Ингредиенты: сахарный песок - 120 г, мука - 80 г, масло сливочное - 30 г, яйца - 3 шт., яблоки - 2 шт., рафинированное масло - 1 стол. лож., разрыхлитель теста - 0,5 ч. ложки.

Взбейте яйца с сахарным песком, состав должен стать пенистым и пышным. Просейте муку и разрыхлитель вместе, введите в яичную массу.

Смажьте сковороду смесью масел, выложите дольки яблок и покройте тестом. Готовьте шарлотку под крышкой на средних температурах плиты минут 10-15. Потом пирог переверните, помогая себе плоской широкой тарелкой или крышкой, допекайте еще минут 7-10.

Источник: lafoy.ru.