Сметана и чеснок обязательны: как приготовить неподражаемые кабачковые лодочки под сыром и фаршем

Лодочки из кабачка в сыре и фарше просто тают во рту, чеснок делает блюдо невероятно аппетитным, а сметана в составе наделяет его нежностью.

Блюдо простое, доступное, быстрое, при этом красивое и вкусное.

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Ингредиенты: кабачки - 2 шт. (средних), подсолнечное масло - 50 г, фарш мясной или куриный - 300 г, сметана - 3 стол. ложки, чеснок - 2 зубчика, лук, зелень, сыр, томаты - по вкусу.

Кабачки нарезаем продолговатыми ломтиками вдоль. Постное масло смешиваем с солью, перцем и паприкой. Смазываем им кусочки кабачков.

Фарш смешиваем с луком и зеленью. Раскладываем по ломтикам кабачка. Сверху раскладываем ломтики томатов. Ставим в духовку на 20-25 минут, включив 200 градусов заранее.

Достаем и посыпаем тертым сыром. Отправляем запекаться еще на 10-15 минут.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»