Как же это вкусно — баклажанная запеканка с сыром и томатом: сочная, оторваться невозможно (простой рецепт)

Шикарная запеканка из баклажанов - это то, от чего вы оторваться не сможете. Расплавленный сыр и томаты придают ей изысканность и нежность. Смотрится на столе это блюдо просто великолепно, ее не грех подать и на праздники.

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Ингредиенты: баклажаны - 2 штуки, моцарелла - 2 шарика (250 г), томаты в собственном соку - 400 г, пармезан - 100 г, оливковое масло - 4 стол. ложки.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Нарезаем баклажаны ломтиками вдоль, моцареллу измельчаем в виде кружочков. Пармезан натираем на мелкой терочке. Кулинарную форму смазываем оливковым маслом.

Вначале выкладываем баклажаны, потом кусочки томатов в собственном соку. Далее располагаем моцареллу. Посыпаем все пармезаном, солим, перчим.

Сбрызгиваем оливковым маслом, опять кладем ломтики баклажанов, кусочки помидоров, слайсы моцареллы, тертый пармезан. Сбрызгиваем маслом, солим и перчим.

Ставим в духовку на один час, выставив температуру в 180 градусов.

Источник: Telegram-канал «Рецепты от Оли Белькович»