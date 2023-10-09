Готовим белковый салатик «Минус 10 кг»: грудку смешаем с кукурузой, сыром и луком — без майонеза

Салат «Минус 10 кг» богат белком, к тому же очень вкусный. Обязательно стоит его попробовать.

Вы измените свое представление о безмайонезных салатах. Они могут быть невероятно аппетитными и привлекатльными.

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Сварите и охладите куриную грудку. Натрите сыр, нашинкуйте лук, слейте жидкость из банки с кукурузой. Все смешайте в миске.

Посыпьте перцем, подсолите, заправьте смесью сметаны и горчицы.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».