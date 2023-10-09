Фаршированные творогом перцы - закуска за 5 минут на все случаи жизни

Перцы можно фаршировать не только мясом, но и творогом. Получится нереально вкусная закуска, за ушами трещать будет.

Начнем с заправки: порежьте мелко зелень - подойдут укроп, петрушка и базилик. Смешайте с килограммом творога. Добавьте выжатый чеснок и заправьте сметаной. Все перемешайте.

Далее возьмите перцы, снимите «шапку» и почистите их изнутри. Потом закладывайте внутрь перца заправку, тщательно утрамбовывая ее.

Поставьте перцы в холодильник на два часа - надо, чтобы начинка затвердела и схватилась. Потом порежьте и подавайте к столу.

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