Варенье, растительное масло, мука: все смешиваем — пирог к чаю готов (такая вкуснятина, обожаем)

Наверняка у каждого в холодильнике найдется завалявшееся варенье, которое и есть не хочется, и выбросить жалко. Конечно, не стоит расставаться с полезным продуктом. Приготовьте из него вкусный пирог к чаю!

Пирог хорошо поднимается, ароматно пахнет, нежный. Если смазать его любимым кремом, то получится настоящий домашний тортик.

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Ингредиенты: 190 г муки, 1 яйцо, 50 г сахара, 150 мл молока, 50 мл постного масла, 8 г разрыхлителя теста, 150 г варенья или джема.

Смешайте яйцо, сахар, масло, муку, молоко, варенье, разрыхлитель. Положите тесто в форму, выпекайте 25 минут, прогрев духовку до 180 градусов.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».