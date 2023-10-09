Эта картофельная запеканка с ветчиной — чистый восторг: под тающим сыром, такая нежная

Приготовить эту картофельную запеканку с сыром и ветчиной очень просто, с задачей справится даже ребенок. При этом блюдо выглядит празднично, аппетитно, аромат от него идет по всей кухне!

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Ингредиенты: 500 граммов картошки, 200 граммов ветчины, 70 граммов сыра, 1 луковица, 2 яйца, 80 граммов молока, соль, перец, специи по вкусу, 5 граммов масла сливочного.

Натираем крупно сыр, так же натираем на терке картофель. Шинкуем мелко лук, нарезаем ветчину. Все смешиваем.

Соединяем яйца с молоком и специями. Заливаем запеканку этим составом и ставим в горячую духовку на 45 минут запекаться на 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».