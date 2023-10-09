Этот минтай из духовки просто божественен: заливаем соусом из сметаны, горчицы и майонеза, сверху тертый сыр

Попробуйте приготовить на ужин минтай, запеченный в духовке, вот по этому рецепту. Дешево, быстро и очень вкусно!

Вам понадобится: минтай (тушка) - 750 г, репчатый лук - 230 г, майонез - 120 г, сметана (10 - 15 %) - 120 г, горчица- 1,5 ч. л., сыр - 90 г, растительное масло.

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