Этот минтай из духовки просто божественен: заливаем соусом из сметаны, горчицы и майонеза, сверху тертый сыр

Попробуйте приготовить на ужин минтай, запеченный в духовке, вот по этому рецепту. Дешево, быстро и очень вкусно!
Вам понадобится: минтай (тушка) - 750 г, репчатый лук - 230 г, майонез - 120 г, сметана (10 - 15 %) - 120 г, горчица- 1,5 ч. л., сыр - 90 г, растительное масло.
Минтай готовим так: делаем филе, нарезаем его на порционные кусочки, солим, перчим, сбрызгиваем соком лимона, перемешиваем.
Лук режем полукольцами и выкладываем в форму, слегка смазанную растительным маслом.
Теперь делаем соус: майонез, сметану и горчицу смешиваем в чашке. Затем каждый кусочек минтая обмакиваем в соус и выкладываем в форму. Оставшийся соус выливаем на рыбу и убираем в холодильник на 60 минут, для маринования.
Форму ставим в заранее разогретую до 200 градусов духовку и запекаем в течение 15 минут. Затем посыпаем сыром, натертым на крупной терке. Опять ставим в духовку на 7-10 минут. Минтай готов! Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»