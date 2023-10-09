Готовим воздушный пирог на скорую руку: сочное тесто с кусочками яблок — просто и вкусно

Нежный, сочный и ароматный пирог с яблоками можно приготовить по этому простому рецепту.

Он не требует никаких кулинарных навыков. Просто замешивайте все согласно указанной последовательности и у вас точно получится отличная выпечка к чаю!

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Ингредиенты: мука — 150 граммов, сливочное масло — 100 граммов, сметана — 100 граммов, яйца — 2 штуки, яблоки — 200 граммов, сахарный песок — 50 граммов, лимонный сок — 1 ст. ложка (чтобы яблоки не почернели), растительное масло — 1 столовая ложка, разрыхлитель теста — 10 граммов, сахарная пудра для посыпки.

Яйца и сахарный песок соедините, потом взбейте, добавьте сметану, муку. Растопите сливочное масло, тоже вмешайте в состав, насыпьте разрыхлитель.

Форму смажьте, вылейте в нее тесто. Яблоки нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком и разложите по тесту, немного утапливая.

Выпекайте на 180 градусах до готовности. Примерно через 30 минут пирог готов. Присыпьте сахарной пудрой по желанию.

Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет».