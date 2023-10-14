Битая картошка и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 4 большие продолговатые картофелины · 120 г копченой грудинки или бекона · 1 луковица · 100 г твердого сыра · 30 г сливочного масла · соль · перец · немного зелени.

ГОТОВИМ:

1. Картофель тщательно моем губкой, накалываем вилкой по всей поверхности, солим и завертываем в фольгу. Запекаем в духовке 1 - 1,5 часа при температуре 180 °С.

2. Мелко шинкуем лук, грудинку режем полосками, натираем сыр.

3. На сухой сковороде поджариваем грудинку, чтобы вытопился жир.

Если жира мало, добавляем растительное масло. Когда грудинка подрумянится, кладем лук и жарим до золотистости.

4. Проверяем готовность картофеля зубочисткой. Разворачиваем картофелину, срезаем верхушку и чайной ложкой вынимаем мякоть (оставляя бортики). Мякоть разминаем вилкой или толкушкой со сливочным маслом. Добавляем грудинку с луком и сыр, перчим и по необходимости солим. Перемешиваем и начиняем картофелины. Ставим в духовку на 10 минут при температуре 200 °С.

5. Подаем, присыпав зеленью.

Пирог с картошкой и сыром