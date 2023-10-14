Битая картошка и другие рецепты недели

Битая картошка
Чудный гарнир и самостоятельный перекус.
НАДО (на 5 порций): 10 небольших картофелин · 50 г сыра · 2 ст. ложки растительного масла · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · соль · перец · немного свежей зелени.
ГОТОВИМ:
1. Картофель хорошо моем и отвариваем в мундире в подсоленной воде до готовности.
2. Выкладываем готовый картофель на противень с пергаментом и плющим при помощи разделочной доски, кружки или толкушки.
3. Смазываем растительным маслом при помощи кисточки, посыпаем чесноком, перчим.
4. Запекаем 10 - 15 минут при температуре 230 °С до хрустящей корочки.
5. Переворачиваем картофель, также смазываем маслом и перчим, запекаем еще 10 минут. Затем посыпаем сыром и запекаем 2 - 3 минуты.
6. Подаем, посыпав рубленой зеленью и с любимым соусом.
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Фаршированный картофель с сыром и грудинкой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 4 большие продолговатые картофелины · 120 г копченой грудинки или бекона · 1 луковица · 100 г твердого сыра · 30 г сливочного масла · соль · перец · немного зелени.
ГОТОВИМ:
1. Картофель тщательно моем губкой, накалываем вилкой по всей поверхности, солим и завертываем в фольгу. Запекаем в духовке 1 - 1,5 часа при температуре 180 °С.
2. Мелко шинкуем лук, грудинку режем полосками, натираем сыр.
3. На сухой сковороде поджариваем грудинку, чтобы вытопился жир.
Если жира мало, добавляем растительное масло. Когда грудинка подрумянится, кладем лук и жарим до золотистости.
4. Проверяем готовность картофеля зубочисткой. Разворачиваем картофелину, срезаем верхушку и чайной ложкой вынимаем мякоть (оставляя бортики). Мякоть разминаем вилкой или толкушкой со сливочным маслом. Добавляем грудинку с луком и сыр, перчим и по необходимости солим. Перемешиваем и начиняем картофелины. Ставим в духовку на 10 минут при температуре 200 °С.
5. Подаем, присыпав зеленью.
Пирог с картошкой и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 1 кг кар-
тофеля · 500 г готового слоеного теста · 2 луковицы · 150 г сыра · 100 г сливочного масла ·
50 г свежей зелени · соль · перец · приправы по вкусу · 1 яйцо ·
1 ст. ложка кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Картофель нарезаем тонкими ломтиками. Масло рубим на маленькие кусочки.
2. Мелко шинкуем лук, добавляем в картошку.
3. Кладем зелень, солим-перчим.
4. Добавляем тертый сыр, перемешиваем.
5. Два листа размороженного теста кладем внахлест и раскатываем в единый пласт.
6. На дно круглой формы кладем пергамент, бортик смазываем маслом.
7. При помощи скалки переносим тесто в форму (края теста будут свисать).
8. Выкладываем начинку и закрываем пирог краями теста. Намертво защипывать не надо.
9. Смазываем пирог взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
10. Накрываем фольгой и выпекаем 1,5 часа в духовке, разогретой до 180 °С. За 10 минут до окончания снимите фольгу.