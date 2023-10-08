Эти помидоры в желе божественно вкусны: будете жалеть, что мало закрутили на зиму

Готовим помидоры в желе так: помидоры и лук нарезаем кольцами толщиной 0, 5 - 0,7 см. В стерилизованную банку емкостью 0, 5 - 1,0 литр укладываем поочередно помидоры, лук, укроп, перец. В кастрюле доводим до кипения воду с солью и сахаром. Всыпаем желатин и помешиваем до растворения, затем добавляем уксус и этим маринадом заливаем овощи. Банки с заготовками ставим в кастрюлю с водой на стерилизацию на 15 мин. Закатываем.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Заготовки»