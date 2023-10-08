Эти помидоры в желе божественно вкусны: будете жалеть, что мало закрутили на зиму

Закрутите на зиму помидоры не просто в маринаде, а в желе. Это обалденно вкусно! Еще будете жалеть, что мало приготовили.
Вам понадобятся: помидоры спелые мясистые сорта - 2 шт., лук репчатый среднего размера – 1 головка, зонтики укропа – 1 - 2 шт., перец черный горошком – 5 - 7 шт.
Заливка-маринад на 2 л жидкости: вода - 2 литра, соль крупная - 3 ст. л., сахар - 3 ст. л. уксус 30% - 1 ст. л (или 6% - 5 ст. л.), желатин - 3 ст. л.
Готовим помидоры в желе так: помидоры и лук нарезаем кольцами толщиной 0, 5 - 0,7 см. В стерилизованную банку емкостью 0, 5 - 1,0 литр укладываем поочередно помидоры, лук, укроп, перец. В кастрюле доводим до кипения воду с солью и сахаром. Всыпаем желатин и помешиваем до растворения, затем добавляем уксус и этим маринадом заливаем овощи. Банки с заготовками ставим в кастрюлю с водой на стерилизацию на 15 мин. Закатываем.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Заготовки»