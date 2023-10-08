Этот творожный пирог с крошкой — что-то нереальное: такой нежный, а готовить просто

Этот пирог - настоящий кулинарный шедевр. Тает во рту, нереально нежный. Трудно поверить, что рецепт для его приготовления весьма прост. С ним справится даже ребенок.

Ингредиенты: 150 г сливочного масла, 100 мл молока, 300 г пшеничной муки, 1,5 стак. сахара, 1 щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 350 г творога, 2 куриных яйца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сливочное масло охладите и перетрите с солью, мукой и половиной сахара. Так получится крошка.

Отсыпьте часть, оставшуюся крошку соедините с 1 яйцом, влейте молоко, добавьте ванилин.

Творог перетрите или пробейте при помощи блендера, смешайте с яйцом и остатками сахара.

Возьмите кулинарную форму и промажьте маслом, разложите по дну половинку теста, потом сделайте слой творожной начинки, по верху распределите остатки теста.

Разбросайте сверху крошку и поставьте в духовку на 30 минут готовиться.

Источник: lafoy.ru