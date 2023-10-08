Пачка слоеного теста, 2 яблока, 2 ложки варенья: готовим быстрый и вкусный пирог — не оторваться

Купив за сто рублей пачку слоеного теста, вы можете порадовать семью горячей и очень вкусной выпечкой. Два яблока и немного варенья пойдут на ароматную начинку.

С приготовлением пирога вы справитесь за несколько минут.

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Ингредиенты: одна упаковка слоеного бездрожжевого теста, два-три яблока (лучше зеленые), сахар для посыпки, двадцать граммов сливочного масла, три столовые ложки варенья.

Нарубим яблочки на тонкие дольки. Тесто раскатаем по противню, сделаем невысокие бортики и проколем в нескольких местах тесто вилкой, чтобы не пузырилось во время готовки.

Джемом или вареньем смажем всю поверхность теста. Разложим дольки яблок, сверху польем растопленным сливочным маслом и посыплем сахарным песком.

Отправим в духовку при 190-200 градусах на 15-20 минут. Откроем духовку и аккуратно смажем пирог вареньем тонким слоем. Далее допечем в течение 10 минут.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»