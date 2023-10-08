Берем стакан варенья и готовим вкуснейшую шарлотку: язык проглотите и так просто!

Почти у каждого в холодильнике есть баночка открытого варенья, которое и выкинуть жалко, и есть уже не хочется. Предлагаем сделать из него отличную аппетитную шарлотку! Это невероятно простой, быстрый и вкусный пирог!
Варенье желательно лучше брать погуще.
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Ингредиенты: двести граммов муки, один стакан варенья, четыре яйца, семьдесят граммов сахарного песка, пять граммов разрыхлителя теста, десять граммов соли поваренной.
Смешиваем яйца, сахарный песок и соль, хорошенько взбиваем.
Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем с яичной смесью. Добавляем варенье и опять замешиваем, тесто сделано.
Выкладываем состав в смазанную маслицем сковородку и готовим 15-20 минут на слабом огне прямо на плите, без духовки. Переворачиваем и допекаем в течение 5 минут.
Источник: lafoy.ru.