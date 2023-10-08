Готовим быстрый пирог на тающем во рту тесте — с творогом и сгущенкой: обожаем его, такой легкий

Этот творожный пирог со сгущенкой не оставляет никого равнодушным. Он нежный, тающий, на песочном волшебном тесте. При этом готовится выпечка очень просто, быстро.

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Ингредиенты: два яйца, половина стакана сахарного песка, сто граммов масла сливочного, два стакана муки, одна чайная ложка разрыхлителя, четыреста граммов творога, одна банка сгущенки.

Взбейте яйца и сахарный песок, положите мягкое масло, муку, разрыхлитель и замесите тесто.

Достаньте форму с бортиками, смажьте, выложите тесто.

Сверху распределите творог и равномерно залейте его сгущенным молоком. Выпекайте пирог 40-50 минут в духовке на 200 градусах.

Источник: lafoy.ru.