Натираем горчицей, солью и чесноком: рецепт обалденно вкусного рулета из сала — хочется есть не переставая

Готовим рулет из сала так: разрезаем сало на две половины, не дорезая до конца, и как бы раскрываем его как книжку. Шкуру не срезаем. Морковь натираем на крупной терке. Очищенный чеснок измельчаем. Сначала натираем сало солью со всех сторон. Затем натираем сало горчицей. Равномерно выкладываем измельченный чеснок. На чеснок кладем тертую морковь. Скручиваем сало в рулет и обвязываем его ниткой. Помещаем рулет из сала в три пакета, каждый по очереди завязываем в узелок. Кладем рулет из сала в пакетах в кастрюлю с водой. Варим на среднем огне 1,5 часа. После того, как рулет из сала приготовится, даем ему остыть. Снимаем нитку и нарезаем. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»