Просто добавьте это в тесто для блинов: станут мягкими, нежными, пышными — идеальными

Блины из теста, в которое добавлен крахмал, получаются более вкусными, так как крахмал работает, как загуститель. Он не дает тесту порваться и делает его более эластичным.

Но только нужно перед выпечкой каждого блинчика хорошо размешивать тесто, поскольку крахмал быстро оседает.

По материалам pudov.ru