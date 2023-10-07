Просто добавьте это в тесто для блинов: станут мягкими, нежными, пышными — идеальными

Блины - одно из самых популярных лакомств. У каждого кулинара есть свой секрет приготовления блинов.
Что же нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они получились нежными, мягкими и пышными. Одним словом, идеальными.
Секрет прост. Добавить нужно крахмал.
Блины из теста, в которое добавлен крахмал, получаются более вкусными, так как крахмал работает, как загуститель. Он не дает тесту порваться и делает его более эластичным.
Но только нужно перед выпечкой каждого блинчика хорошо размешивать тесто, поскольку крахмал быстро оседает.
По материалам pudov.ru