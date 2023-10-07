Просто добавьте это в тесто для блинов: станут мягкими, нежными, пышными — идеальными

Блины на тарелке. Фото: Global Look Press

Что добавить в тесто для блинов, чтобы они были мягкими, нежными и пышными.

Блины - одно из самых популярных лакомств. У каждого кулинара есть свой секрет приготовления блинов. 

Что же нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они получились нежными, мягкими и пышными. Одним словом, идеальными.

Секрет прост. Добавить нужно крахмал.

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Блины из теста, в которое добавлен крахмал, получаются более вкусными, так как крахмал работает, как загуститель. Он не дает тесту порваться и делает его более эластичным.

Но только нужно перед выпечкой каждого блинчика хорошо размешивать тесто, поскольку крахмал быстро оседает.

По материалам pudov.ru

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