Моти: японское пирожное из рисового теста с маскарпоне готовим в микроволновке — нежные и легкие, как пух

Готовим японские пирожные моти так: в маскарпоне добавить сахарную пудру и растопленный белый шоколад, все перемешать и отправить в холодильник. В рисовую муку добавить сахарную пудру и воду, перемешать.

Накрыть пленкой, отправить в микроволновку на 2 мин при 800 W или на водяную баню. Достать из микроволновки, перемешать, чтобы не было комочков, и снова отправить в микроволновку на 1,5 мин при 800 W.

Затем тесто достать и взбить лопаткой. Доску посыпать кукурузным крахмалом и тесто - тоже. Раскатать тесто, разделить на 6 частей. В центр каждой части теста выложить приготовленный крем и клубнику. Собрать в мешочек и скрепить края, сформировать моти и отправить в холодильник на час, чтобы рисовое тесто и крем хорошо застыли.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»