Моти: японское пирожное из рисового теста с маскарпоне готовим в микроволновке — нежные и легкие, как пух

Японское пирожное моти. Фото: Global Look Press

Рецепт легендарных японских пирожных моти. Делаем дома сами.

Побалуйте своих больших и маленьких гурманов легендарными японскими пирожными моти. Готовятся они в микроволновке или на водяной бане. Это быстро, просто. И очень вкусно!

Для приготовления моти вам понадобятся: мука рисовая — 130 гр., сахарная пудра — 80 гр., вода — 150 мл.

Для начинки японских пирожных моти нужно: сыр маскарпоне — 100 гр., шоколад белый — 50 гр., сахарная пудра — 50 гр., клубника — 6 шт.

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Готовим японские пирожные моти так: в маскарпоне добавить сахарную пудру и растопленный белый шоколад, все перемешать и отправить в холодильник. В рисовую муку добавить сахарную пудру и воду, перемешать.

Накрыть пленкой, отправить в микроволновку на 2 мин при 800 W или на водяную баню. Достать из микроволновки, перемешать, чтобы не было комочков, и снова отправить в микроволновку на 1,5 мин при 800 W.

Затем тесто достать и взбить лопаткой. Доску посыпать кукурузным крахмалом и тесто - тоже. Раскатать тесто, разделить на 6 частей. В центр каждой части теста выложить приготовленный крем и клубнику. Собрать в мешочек и скрепить края, сформировать моти и отправить в холодильник на час, чтобы рисовое тесто и крем хорошо застыли.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»

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