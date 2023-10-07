Готовим ленивые хачапури только по этому рецепту: румяные, ароматные, как в Грузии

Попробуйте приготовить ленивые хачапури с творогом и сыром вот по этому рецепту. Они получаются румяные, ароматные, вкусные - как в Грузии.
Для ленивых хачапури вам понадобится: творог - 100 г, сыр - 100 г, яйцо куриное - 2 шт., мука - 2 ст. л., молоко - 100 мл, сливочное масло - 20 г, растительное масло - 10 мл, зелень - 10 г, соль, острый перец – по вкусу.
Готовим ленивые хачапури так: до однородности взбиваем яйца и молоко (можно заменить сметаной, несладким йогуртом, кефиром). Перемешиваем с творогом. Затем — с сырной стружкой. Солим, перчим по вкусу. Бросаем измельченную зелень, добавляем муку. Замешиваем тесто для хачапури. Выливаем тесто на раскаленную промасленную сковороду — равномерно заполняем все пространство. Выпекаем на верхнем огне или в духовке до схватывания нижнего слоя. Переворачиваем и румяним ленивые хачапури с сыром и творогом с обратной стороны еще минуту-две.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»