Приготовим безумно вкусный пирог с творогом и тертым яблочком: сочный на песочном тесте (просто, быстро)

Песочный пирог с творогом и тертым яблоком тает во рту, радует ароматом и нежностью. Вместо яблока вы можете положить любой другой фрукт, хорошо идет груша. Рецепт очень простой и быстрый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: мука - 2 стакана, разрыхлитель - 1 ч. ложка , сливочное масло - 100 г , сахарный песок - 150 г, творог - 200 г, яйца - 2 штуки, сметана - 100 г, яблоки - 3 штуки.

Смешайте муку и разрыхлитель, добавьте сахар. Натрите сюда же холодное масло и быстро замесите тесто.

Творог соедините со сметаной, взбитыми яйцами и тертыми яблоками. Большую часть теста раскатайте в форму, сверху выложите начинку, а оставшееся тесто остудите в морозилке и натрите сверху пирога. Выпекайте около 20-30 минут при 200 градусах.

Источник: lifehacker.ru