Удачный рецепт быстрой шарлотки: замешиваем и в духовку (такая нежная и сочная)

Эта сочная шарлотка со свежими яблочками чарует с первого кусочка. Она нежная, сочная, ароматная. К тому же пирог готовится очень быстро и просто, с ним справится любой. Выпечка всегда получается удачной.

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Ингредиенты: яблоки - 2 штуки, яйца - 2 штуки, мука - 1 стакан, сахар - 1/2 стакана, кефир - 1 стакан, разрыхлитель - 0,5 ч. ложки.

Взбейте яйца с сахарным песком, влейте кефир, добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Смажьте сковороду маслом, выложите дольки яблок, залейте тестом.

Выпекайте в духовке до румяности на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.