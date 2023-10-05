Самые вкусные крабовые палочки готовим только в сырном кляре: размешали, обмакнули и на сковороду — рай

Ждете гостей? Попробуйте приготовить для застолья закуску из крабовых палочек в сырном кляре. Это просто, быстро и очень вкусно. И к тому же очень сытно!

Вам понадобятся: крабовые палочки - 100 г, яйцо- 1 шт., майонез - 1 ст. л., сыр твердый - 40 г, мука - 1,5 ст. л., соль, перец, масло растительное – по вкусу.

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