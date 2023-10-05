Самые вкусные крабовые палочки готовим только в сырном кляре: размешали, обмакнули и на сковороду — рай

Ждете гостей? Попробуйте приготовить для застолья закуску из крабовых палочек в сырном кляре. Это просто, быстро и очень вкусно. И к тому же очень сытно!
Вам понадобятся: крабовые палочки - 100 г, яйцо- 1 шт., майонез - 1 ст. л., сыр твердый - 40 г, мука - 1,5 ст. л., соль, перец, масло растительное – по вкусу.
Готовим крабовые палочки в сырном кляре так: в глубокую миску вбейте одно крупное яйцо, добавьте ложку с небольшой горкой майонеза, чуть посолите и поперчите, взбейте вилкой до однородности.
Добавьте натертый сыр, еще раз перемешайте. Муку подсыпайте понемногу, кляр должен получиться достаточно густым и без комочков. Палочки выложите в кляр, хорошенько в нем их обваляйте. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите в него палочки, сверху положите еще немного кляра из миски. Жарьте на умеренном огне минуты по две с обеих сторон, до красивой румяной корочки. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»