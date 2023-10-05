Готовим икру из зеленых помидоров: только она по-настоящему вкусная, ароматная — баклажанная и рядом не стояла

Готовят икру из зеленых помидоров так: зеленые помидоры нарезают кружочками, репчатый лук — кольцами, морковь натирают на терке, сладкий стручковый перец нарезают соломкой, корни петрушки нарезают кружочками или натирают на терке. Овощи пересыпают по вкусу солью, закрывают крышкой и выдерживают в прохладном помещении 10–12 часов. Рассол сливают (его можно использовать для засолки огурцов), в массу добавляют сахар, горошины черного перца, лавровый лист, гвоздику и растительное масло. Тушат при закрытой крышке около часа. Сразу перекладывают в банки и стерилизуют (пол-литровые и литровые — 10 мин, трехлитровые можно не стерилизовать, а просто укутать одеялом и оставить до остывания).

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Закрутки»