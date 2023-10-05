«Витаминная бомба» из СССР по рецептам бабушек: все смешали, залили медом — не вкус, а блаженство

Попробуйте приготовить эту «витаминную бомбу» по рецептам бабушек. Именно так делали этот коктейль из сухофруктов, меда, лимона и орехов во времена СССР.
Ингредиенты: курага, чернослив, изюм, грецкие орехи — по 200 г, лимон — 2 шт., мед — 5 ст.л.
Готовим «витаминную бомбу»:
- Орехи замочите в воде комнатной температуры на несколько часов, промойте и просушите.
- Сухофрукты залейте кипятком и оставьте на несколько минут. Затем слейте воду и промойте их. Просушите салфеткой.
- Лимон нарежьте на небольшие кусочки и удалите косточки.
- С помощью блендера или мясорубки измельчите все ингредиенты, кроме меда.
- В полученную массу добавьте мед и перемешайте.
- Готовую смесь переложите в баночку и уберите в холодильник. Ешьте понемногу и давайте детям.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»