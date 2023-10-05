«Витаминная бомба» из СССР по рецептам бабушек: все смешали, залили медом — не вкус, а блаженство

Сухофрукты и орехи. Фото: Global Look Press

Рецепт витаминного коктейля из сухофруктов, орехов, меда и лимона.

Попробуйте приготовить эту «витаминную бомбу» по рецептам бабушек. Именно так делали этот коктейль из сухофруктов, меда, лимона и орехов во времена СССР.

Ингредиенты: курага, чернослив, изюм, грецкие орехи — по 200 г, лимон — 2 шт., мед — 5 ст.л.

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Готовим «витаминную бомбу»:

  1. Орехи замочите в воде комнатной температуры на несколько часов, промойте и просушите.
  2. Сухофрукты залейте кипятком и оставьте на несколько минут. Затем слейте воду и промойте их. Просушите салфеткой.
  3. Лимон нарежьте на небольшие кусочки и удалите косточки.
  4. С помощью блендера или мясорубки измельчите все ингредиенты, кроме меда.
  5. В полученную массу добавьте мед и перемешайте.
  6. Готовую смесь переложите в баночку и уберите в холодильник. Ешьте понемногу и давайте детям.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»

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