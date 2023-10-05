«Витаминная бомба» из СССР по рецептам бабушек: все смешали, залили медом — не вкус, а блаженство

Попробуйте приготовить эту «витаминную бомбу» по рецептам бабушек. Именно так делали этот коктейль из сухофруктов, меда, лимона и орехов во времена СССР.

Ингредиенты: курага, чернослив, изюм, грецкие орехи — по 200 г, лимон — 2 шт., мед — 5 ст.л.

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