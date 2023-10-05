Бутерброды по-испански с крабовыми палочками: обалденно вкусно, готовим 10 минут

Готовим бутерброды по-испански с крабовыми палочками — ничего вкуснее не едали. Эта закуска станет самой любимой на праздничном столе, идеально подойдет для торжеств и вечеринок. Бутерброды станут отличной альтернативой надоевшим салатам — вкусно, просто и аппетитно.

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Берем 1 свежий багет, 1 пачку крабовыз палочек, 2 яйца, 1,5 ст.л. каперсов, 3-4 ст.л. майонеза, лимонный сок, соль и душистый перец.

Для начала варим яйца вкрутую и трем на мелкой терке крабовые палочки. Смешиваем остальные ингредиенты. Багет нарезаем тонкими ломтиками. На каждый кладем приготовленную смесь. Подаем на тарелке в виде горки с бутербродами, можно украсить зеленью. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru