Любимая закуска из огурцов за 5 минут — замариновали в нереально вкусном соусе

Пока на рынках в огромных количествах продаются дешевые огурцы — пользуйтесь моментом. Приготовьте за пять минут закуску, от которой вы и домочадцы будете в восторге.

Возьмите четыре огурца, отрежьте попки и покромсайте кольцами. Посолите и переложите в сито на несколько минут — пусть сок вытечет.

В отдельную емкость натрите небольшой кусочек имбиря, добавьте одну столовую ложку меда, две столовые ложки оливкового масла, столько же горчицы и соевого соуса, щепотку красного перца и все тщательно перемешайте.

Теперь залейте огурцы полученным соусом и подержите, чтоб пропиталось. Блюдо можно есть.

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