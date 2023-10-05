Разлетаются за секунды: как приготовить целую гору сытных палочек из кефира, колбасы и сыра

Отличный рецепт для завтрака и перекуса – семья останется в восторге от этих сытных палочек.
Ингредиенты:
- 250 мл кефира;
- неполная чайная ложка соли;
- чайная ложка сахара;
- два яйца;
- 100 граммов сыра;
- 80 граммов колбасы;
- 10 граммов петрушки;
- 450 граммов муки;
- 10 граммов разрыхлителя.
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Смешайте в миске яйца, кефир, соль, сахар, мелко нарезанную зелень, а также натертые сыр и колбасу. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите из всего этого мягкое тесто. После оставьте его на 10 минут.
Далее раскатайте тесто в тонкую лепешку и разрежьте его на порционные «палочки». Обжарьте из в масле до румяности или же запеките в духовке – в любом случае получится вкуснятина, которую захочется отправлять в рот еще и еще.
По материалам сайта «Своими руками».