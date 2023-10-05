Разлетаются за секунды: как приготовить целую гору сытных палочек из кефира, колбасы и сыра

Готовое блюдо. Фото: cpykami.ru

Кушайте дома и в дороге.

Отличный рецепт для завтрака и перекуса – семья останется в восторге от этих сытных палочек.

Ингредиенты:

  • 250 мл кефира;
  • неполная чайная ложка соли;
  • чайная ложка сахара;
  • два яйца;
  • 100 граммов сыра;
  • 80 граммов колбасы;
  • 10 граммов петрушки;
  • 450 граммов муки;
  • 10 граммов разрыхлителя.

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Смешайте в миске яйца, кефир, соль, сахар, мелко нарезанную зелень, а также натертые сыр и колбасу. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите из всего этого мягкое тесто. После оставьте его на 10 минут.

Далее раскатайте тесто в тонкую лепешку и разрежьте его на порционные «палочки». Обжарьте из в масле до румяности или же запеките в духовке – в любом случае получится вкуснятина, которую захочется отправлять в рот еще и еще.

По материалам сайта «Своими руками».

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