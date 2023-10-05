Разлетаются за секунды: как приготовить целую гору сытных палочек из кефира, колбасы и сыра

Отличный рецепт для завтрака и перекуса – семья останется в восторге от этих сытных палочек.

Ингредиенты:

250 мл кефира;

неполная чайная ложка соли;

чайная ложка сахара;

два яйца;

100 граммов сыра;

80 граммов колбасы;

10 граммов петрушки;

450 граммов муки;

10 граммов разрыхлителя.

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Смешайте в миске яйца, кефир, соль, сахар, мелко нарезанную зелень, а также натертые сыр и колбасу. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите из всего этого мягкое тесто. После оставьте его на 10 минут.

Далее раскатайте тесто в тонкую лепешку и разрежьте его на порционные «палочки». Обжарьте из в масле до румяности или же запеките в духовке – в любом случае получится вкуснятина, которую захочется отправлять в рот еще и еще.

По материалам сайта «Своими руками».