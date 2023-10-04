Вкуснейшие маринованные помидорчики на зиму получаются только по этому рецепту: готовятся легко и быстро

Попробуйте приготовить на зиму помидоры вот по этому рецепту. Получаются они невероятно вкусными, а хранить можно дома, при комнатной температуре.
Помидоров берем столько, сколько войдет в банку.
Для маринада из расчета на 1 литр воды нужно: крупная соль — 1 ст. л. с верхом, сахарный песок — 4 ст. л., уксус 9% — 50 мл. Зелень: лист смородины, хрена, вишни, зонтик укропа, петрушка, ветка эстрагона. Приправы: перец горошком, душистый перец, чеснок, лавровый лист.
Готовим помидорчики так: банки помыть, простерилизовать. Зелень один раз опустить в кипяток на 1 секунду, разложить по банкам. Помидоры помыть, зубочисткой в плодоножке сделать проколы. Разложить по банкам помидоры, добавить специи. Залить содержимое один раз кипятком. Прикрыть крышками и дать постоять 15 минут. Слить эту воду в кастрюлю, оценить объем рассола, если мало, подлить воды. Залить помидоры рассолом. Закатать горячими крышками и перевернуть. Накрыть одеялом до остывания. Хорошо хранятся при комнатной температуре в условиях городской квартиры.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь»