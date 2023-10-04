Вкуснейшие маринованные помидорчики на зиму получаются только по этому рецепту: готовятся легко и быстро

Попробуйте приготовить на зиму помидоры вот по этому рецепту. Получаются они невероятно вкусными, а хранить можно дома, при комнатной температуре.

Помидоров берем столько, сколько войдет в банку.

Для маринада из расчета на 1 литр воды нужно: крупная соль — 1 ст. л. с верхом, сахарный песок — 4 ст. л., уксус 9% — 50 мл. Зелень: лист смородины, хрена, вишни, зонтик укропа, петрушка, ветка эстрагона. Приправы: перец горошком, душистый перец, чеснок, лавровый лист.

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