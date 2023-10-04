Просто добавьте это в гречневую кашу: готовим обалденно вкусный крупеник в духовке — семья будет пищать от счастья

Если в холодильнике осталась недоеденная гречневая каша, не спешите ее выбрасывать. На ее основе можно приготовить очень вкусную гречнево-творожную запеканку. Или крупеник — блюдо русской кухни, от которого будет в восторге вся семья, включая самых маленьких и привередливых гурманов.
Итак, в гречневую кашу нужно добавить протертый творог, сметану, яйца, сахар и соль.
Все смешать и выложить на смазанный маслом противень. Полить сметаной и поставить в разогретую духовку на 30-40 минут.
Перед подачей крупеник полить растопленным сливочным маслом или жирной сметаной.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»