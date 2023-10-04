Просто добавьте это в гречневую кашу: готовим обалденно вкусный крупеник в духовке — семья будет пищать от счастья

Если в холодильнике осталась недоеденная гречневая каша, не спешите ее выбрасывать. На ее основе можно приготовить очень вкусную гречнево-творожную запеканку. Или крупеник — блюдо русской кухни, от которого будет в восторге вся семья, включая самых маленьких и привередливых гурманов.

Итак, в гречневую кашу нужно добавить протертый творог, сметану, яйца, сахар и соль.

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