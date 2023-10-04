Оставшуюся манную кашу больше не выбрасываем: делаем пудинг в духовке — раскрываем секретный ингредиент

Ребенок не доел кашу? Не спешите выбрасывать. Из остатков манной или рисовой каш можно приготовить очень вкусный пудинг. Только нужно будет добавить к каше несколько ингредиентов.
Добавьте в кашу желток яйца, а белок взбейте отдельно в пену. И тоже введите в кашу.
Затем добавьте то, что есть у вас дома. Это может быть мед, варенье, орехи, свежие или замороженные фрукты и ягоды, шоколад, немного творога. Все что угодно.
Перелейте получившуюся массу в форму и поставьте в духовку. Через несколько минут вкусный пудинг готов! Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман».