Оставшуюся манную кашу больше не выбрасываем: делаем пудинг в духовке — раскрываем секретный ингредиент

Ребенок не доел кашу? Не спешите выбрасывать. Из остатков манной или рисовой каш можно приготовить очень вкусный пудинг. Только нужно будет добавить к каше несколько ингредиентов.

Добавьте в кашу желток яйца, а белок взбейте отдельно в пену. И тоже введите в кашу.

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