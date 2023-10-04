Оставшуюся манную кашу больше не выбрасываем: делаем пудинг в духовке — раскрываем секретный ингредиент

Манная каша. Фото: Global Look Press

Что можно приготовить из остатков манной и рисовой каши. Рассказываем.

Ребенок не доел кашу? Не спешите выбрасывать. Из остатков манной или рисовой каш можно приготовить очень вкусный пудинг. Только нужно будет добавить к каше несколько ингредиентов.

Добавьте в кашу желток яйца, а белок взбейте отдельно в пену. И тоже введите в кашу.

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Затем добавьте то, что есть у вас дома. Это может быть мед, варенье, орехи, свежие или замороженные фрукты и ягоды, шоколад, немного творога. Все что угодно.

Перелейте получившуюся массу в форму и поставьте в духовку. Через несколько минут вкусный пудинг готов! Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман».

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