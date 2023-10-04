Очень нравится этот быстрый пирог из слоеного теста: в начинку натираем плавленый сырок и крошим лук

Если до получки осталась неделя, а финансы поют романсы, этот пирог станет вашим спасением. Ведь даже при самых скромных средствах вы сможете порадовать с ним себя и своих близких вкусной домашней выпечкой.

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Ингредиенты: 500 граммов слоеного теста, 3 плавленых сырка, 4 куриных яйца, 4 головки лука-репки, 3 столовые ложки любого растительного масла без запаха.

Лук порежьте полукольцами, поджарьте до румяности. Натрите сырки.

Противень промажьте маслом, положите один слой теста, разложите по нему лук, потом тертые сырки. Полейте взбитыми яйцами.

Сверху положите второй слой теста, защипните края. Верх и бока смажьте яйцом, посыпьте кунжутом, выпекайте в духовке 35 минут.

Источник: lafoy.ru