Фрителли: итальянские яблочные пончики готовим именно по этому рецепту — пышные, ароматные, самый смак

Побалуйте своих близких домашней выпечкой по-итальянски. Эти фрителли — итальянские пончики с яблоками — выше всяких похвал. Ароматные, нежные, они точно понравятся всем.
Вам понадобятся: яблоки — 2 шт., сок лимона — 1 ч.л., сахар — 100 г, мука — 150 г, молоко — 200 мл, яйца — 2 шт., соль — щепотка.
Фрителли нужно готовить вот так: Взбить желтки с молоком и солью. Постепенно добавить муку, все перемешать до однородной массы. Взбить белки с 20 граммами сахара в пену и аккуратно добавить в тесто. Очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать кружками толщиной 1 см, сбрызнуть соком лимона. Обмакнуть яблоки в сахаре, затем в тесте и обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета с двух сторон. Подавать с чаем или молоком. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»