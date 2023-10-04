Фрителли: итальянские яблочные пончики готовим именно по этому рецепту — пышные, ароматные, самый смак

Фрителли нужно готовить вот так: Взбить желтки с молоком и солью. Постепенно добавить муку, все перемешать до однородной массы. Взбить белки с 20 граммами сахара в пену и аккуратно добавить в тесто. Очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать кружками толщиной 1 см, сбрызнуть соком лимона. Обмакнуть яблоки в сахаре, затем в тесте и обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета с двух сторон. Подавать с чаем или молоком. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»