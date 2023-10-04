Что приготовить из зеленых помидоров: закрутите их на зиму с чесноком и перцем — скажете спасибо за рецепт

Зеленые помидоры в маринаде. Фото: Global Look Press

Закручиваем зеленые помидоры на зиму вот по этому рецепту.

Если вы не знаете, что делать с зелеными помидорами, закрутит их на зиму. Гарантируем, это очень вкусно. Зимой будете открывать банки и благодарить за рецепт.

Вам понадобятся: помидоры зеленые — 3,2–3,5 кг, горький острый перец — 2–3 шт., петрушка — 1 пучок, укроп — 1 пучок, чеснок — 1 головка, перец черный горошек — 10 шт., перец душистый горошек — 10 шт.

Для маринада: вода — 2,5 л, соль — 2,5 ст. л., сахар — 10 ст.л., уксус 9% — 300 мл.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Готовим зеленые помидоры с маринадом: Помидоры перебрать, помыть, разрезать на 4 части каждый. Перец очистить от семян и плодоножек, мелко порубить. Зелень помыть, порубить. Чеснок пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты в большой миске и оставить на 15 минут. Приготовить горячий маринад. Выложить помидоры в банки, тщательно утрамбовывая. Залить банки горячим маринадом и оставить на 15 минут. Слить маринад в кастрюлю, довести до кипения. Залить банки кипящим маринадом. Закатать, перевернуть, укутать. Зимой открывать и есть.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь»

Читайте также