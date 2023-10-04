Что приготовить из зеленых помидоров: закрутите их на зиму с чесноком и перцем — скажете спасибо за рецепт

Готовим зеленые помидоры с маринадом: Помидоры перебрать, помыть, разрезать на 4 части каждый. Перец очистить от семян и плодоножек, мелко порубить. Зелень помыть, порубить. Чеснок пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты в большой миске и оставить на 15 минут. Приготовить горячий маринад. Выложить помидоры в банки, тщательно утрамбовывая. Залить банки горячим маринадом и оставить на 15 минут. Слить маринад в кастрюлю, довести до кипения. Залить банки кипящим маринадом. Закатать, перевернуть, укутать. Зимой открывать и есть.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь»