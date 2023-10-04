Новый рецепт: оладьи из крабовых палочек с аппетитным тающим сыром (нереально вкусно)

Сейчас капустными или морковными оладушками уже никого не удивишь, а как вам вариант крабовых? Из одной пачки получается целый завтрак, обед или ужин! Ваша семья будет в восторге.

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Ингредиенты:

крабовые палочки — 250 г,

сыр — 100 г,

яйца — 2 шт.,

сметана — 100 г,

мука — 50 г

соль/перец/любимые приправы.

Крабовые палочки меленько нарубите, сыр натрите на средней терке, смешайте.

Вбейте яйца, добавьте сметанку, муку, соль, перец по вкусу, любимые приправы, размешайте.

Жарьте на небольшом количестве масла как обычные оладушки с двух сторон, выкладывая и разравнивая ложкой.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».