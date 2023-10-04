Этот манник давно обожаем — такой воздушный и нежный: тесто на кефире (удачный рецепт)

Рецептов манника — великое множество, но этот станет самым любимым в вашей книге домашних блюд.

Пирог получается нежным, воздушным, пористым. Аромат от него царит по всей кухне!

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Ингредиенты: манная крупа — 200 г, сахар — 100 г, мука — 100 г, разрыхлитель — 1 ч.л., соль — 0,5 ч.л., яйца — 2 шт., сливочное масло — 100 г, кефир — 500 мл.

Смешайте манную крупу, сахар, муку, разрыхлитель, соль, яйца, сливочное масло, кефир до однородности.

Оставьте для набухания манки на 15–20 минут. Затем влейте в смазанную форму, разровняйте, выпекайте 40–45 минут на 180 градусах печи.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».