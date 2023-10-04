Как быстро почистить рыбу от чешуи без ножа — проще не бывает: берем таз с водой

Мало кто знает, как можно почистить рыбу от чешуи без ножа — проще простого. Метод действительной полезный и дельный. Жаль, что раньше не знали — теперь делаем только так! Экономно, быстро и удобно — на скорую руку. Раз, два и готово — рыбу можно использоваться для супа, филе или подливки.

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Берем тазик, наполняем его водой. Также пригодится самая обычная ложка, она может быть десертной или столовой. Для начала опускаем рыбу в таз с водой и начинаем очищать ее от чешуи по определенной инструкции. Просто совершаем движения ложкой от хвоста до головы.

Так можно легко почистить рыбу. Чешуя сама отделиться от тушки, и останется в воде. Тазик нужно будет слить вместе с мусором. Далее промываем рыбу и отправляем на готовку.

По материалам belnovosti.by