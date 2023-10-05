На ужин и не только: как приготовить курицу с шампиньонами в сырно-сметанном соусе

Курица с шампиньонами в сырно-сметанном соусе. Фото: Teleprogramma.pro

Блюдо готовится в духовке.

Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом самого вкусного, на ее взгляд, ужина. Речь идет о курице с шампиньонами в сырно-сметнном соусе. Попробуйте и не пожалеете!

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